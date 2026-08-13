Leonardo Fabbri: "Commisso si è complimentato e mi ha invitato al Centenario"
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Leonardo Fabbri, fresco campione d'Europa nel getto del peso agli Europei di Birmingham, ha parlato a La Nazione rispondendo anche a un paio di domande legate a una delle sue grandi passioni, ovvero la Fiorentina: "Se ho ancora rapporti con la famiglia Commisso? Mi ha scritto proprio ieri Joseph per congratularsi per la medaglia e per invitarmi ai festeggiamenti dei 100 anni viola".
Poi parlando della squadra che sta nascendo ha elogiato così i dirigenti della Fiorentina: "Complimenti a chi la sta costruendo perché sulla carte è forte e mi piace un sacco".
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