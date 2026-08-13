Colpani verso la Grecia: sondaggio del Panathinaikos per l'ex viola
Andrea Colpani potrebbe essere uno dei giocatori in uscita dal Monza. Infatti, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, nelle ultime ore è arrivato un primo sondaggio da parte del Panathinaikos, club greco impegnato in Conference League dopo aver iniziato il proprio percorso dai turni preliminari. La società ellenica è alla ricerca di un trequartista di qualità da aggiungere alla rosa e Colpani rappresenta uno dei profili valutati.
Il trascorso di Andrea Colpani
Il giocatore arriva da una stagione alla Fiorentina non particolarmente brillante, seguita dal ritorno al Monza in Serie B, e potrebbe quindi valutare una nuova esperienza per rilanciarsi. Per il Panathinaikos, Colpani potrebbe essere un'opzione interessante soprattutto se riuscisse a ritrovare il rendimento mostrato prima dell'esperienza in maglia viola, quando era riuscito a mettersi in evidenza con prestazioni e numeri importanti. Al momento si tratta soltanto di un sondaggio, ma la pista potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane.
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