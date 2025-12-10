Le formazioni ufficiali di Napoli e Juventus in Champions
Stasera scendono in campo Napoli e Juventus in Champions League, rispettivamente contro Benfica e Pafos. Queste le formazioni ufficiali delle due sfide di coppa.
Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Ivanovic. Allenatore: Mourinho
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Miretti, Locatelli, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti. Pafos (3-4-2-1): Michael; Luckassen, David Luiz, Goldar; Bruno, Sunjic, Pepe, Orsi; Correia, Dragomir; Anderson. Allenatore: Juan Carlos Carcedo.
