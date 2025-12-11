FirenzeViola Fiorentina-Dinamo Kiev, totoformazione: dubbio Ranieri-Viti. Davanti Piccoli insieme a Dzeko

Questa sera alle 18:45 la Fiorentina scenderà in campo contro la Dinamo Kiev nella penultima gara del maxi girone di Conference League. Vanoli ha ancora qualche dubbio di formazione ma una cosa sembra certa: la difesa a 4 può aspettare, ci sarà tempo per gli stravolgimenti. Quindi ancora avanti con il 3-5-2, e i quotidiani questa mattina sembrano essere tutti concordi in questo senso.

Adesso le scelte: in porta ci sarà De Gea e non Martinelli. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Pongracic, Comuzzo e Viti, favorito su Ranieri. Solo la Repubblica-Firenze mette il capitano al posto dell'ex Empoli. I cinque da destra verso sinistra sono Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour e Fortini e davanti la coppia Dzeko-Piccoli a guidare l'attacco.

La Gazzetta dello Sport (3-5-2): De Gea, Pongracic, Comuzzo, Viti, Dodo, Mandragora, Nicolussi C., Ndour, Fortini, Piccoli, Dzeko.

Tuttosport (3-5-2): De Gea, Pongracic, Comuzzo, Viti, Dodo, Mandragora, Nicolussi C., Ndour, Fortini, Piccoli, Dzeko.

Corriere dello Sport (3-5-2): De Gea, Pongracic, Comuzzo, Viti, Dodo, Mandragora, Nicolussi C., Ndour, Fortini, Piccoli, Dzeko.

La Nazione (3-5-2): De Gea, Pongracic, Comuzzo, Viti, Dodo, Mandragora, Nicolussi C., Ndour, Fortini, Piccoli, Dzeko.

Corriere Fiorentino (3-5-2): De Gea, Pongracic, Comuzzo, Viti, Dodo, Mandragora, Nicolussi C., Ndour, Fortini, Piccoli, Dzeko.

La Repubblica-Firenze (3-5-2): De Gea, Pongracic, Comuzzo, Ranieri, Dodo, Mandragora, Nicolussi C., Ndour, Fortini, Piccoli, Dzeko.