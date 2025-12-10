Hermoso torna sull'episodio con Folorunsho: "Non ho chiarito. Spetta alla Lega"

Per la Roma è tempo di tornare a concentrarsi sull’Europa League: domani alle 21:00, i giallorossi saranno ospiti del Celtic per la sesta giornata della League Phase. Mario Hermoso, difensore giallorosso, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia del match tornando anche sull'episodio che lo ha visto protagonista di un battibecco con Folorunsho, ex giocatore della Fiorentina oggi al Cagliari:"No, non ho parlato con lui: è un tema delicato, non devo spiegare io il fatto. Quello che è successo si commenta da solo, spetta alla Lega decidere fino a che punto accettare alcuni commenti".