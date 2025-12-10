Franchi, il 20 gennaio tavolo per la trasparenza e la sicurezza dei cantieri

Dopo il cronoprogramma dei lavori di restyling dello stadio Franchi illustrato ieri dalla sindaca Funaro, questa mattina si è svolto un incontro tra l'assessore al lavoro Dario Danti ed i rappresentanti dei sindacati per un approfondimento sul protocollo sicurezza, con riferimento all'applicazione del 'cantiere trasparente' allo stadio Franchi, fissando un tavolo di lavoro per il 20 gennaio.

"L'appuntamento - ha spiegato l'assessore attraverso un comunicato del Comune- rientra all'interno del tavolo comunale sul lavoro che viene organizzato periodicamente con Cgil, Cisl e Uil. Abbiamo deciso di convocare per il 20 gennaio tutte le parti firmatarie del protocollo, che oltre a Comune sindacati sono impresa costruttrice, Cassa edile, Ance e Confapi per superare alcuni problemi tecnico-pratici e proseguire spediti nel processo di digitalizzazione del cantiere, elevando ulteriormente i già alti livelli di trasparenza, regolarità e sicurezza".

"Grazie ad un particolare software - ha concluso Danti - saremo in grado di mettere a disposizione degli organi ispettivi che vigilano nel cantieri del Franchi una modalità innovativa che permetterà di avere in tempo reale informazioni determinanti sulle presenze in cantiere".