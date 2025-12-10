Franchi, il 20 gennaio tavolo per la trasparenza e la sicurezza dei cantieri
Dopo il cronoprogramma dei lavori di restyling dello stadio Franchi illustrato ieri dalla sindaca Funaro, questa mattina si è svolto un incontro tra l'assessore al lavoro Dario Danti ed i rappresentanti dei sindacati per un approfondimento sul protocollo sicurezza, con riferimento all'applicazione del 'cantiere trasparente' allo stadio Franchi, fissando un tavolo di lavoro per il 20 gennaio.
"L'appuntamento - ha spiegato l'assessore attraverso un comunicato del Comune- rientra all'interno del tavolo comunale sul lavoro che viene organizzato periodicamente con Cgil, Cisl e Uil. Abbiamo deciso di convocare per il 20 gennaio tutte le parti firmatarie del protocollo, che oltre a Comune sindacati sono impresa costruttrice, Cassa edile, Ance e Confapi per superare alcuni problemi tecnico-pratici e proseguire spediti nel processo di digitalizzazione del cantiere, elevando ulteriormente i già alti livelli di trasparenza, regolarità e sicurezza".
"Grazie ad un particolare software - ha concluso Danti - saremo in grado di mettere a disposizione degli organi ispettivi che vigilano nel cantieri del Franchi una modalità innovativa che permetterà di avere in tempo reale informazioni determinanti sulle presenze in cantiere".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati