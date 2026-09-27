Neto è tornato in Italia: il portiere è sbarcato a Torino, firmerà con la Juve

La Juventus è pronta ad accogliere il suo nuovo secondo portiere. Neto firmerà un contratto fino al termine della stagione con la formazione bianconera ed è sbarcato stamani a Torino. L'estremo difensore - riporta TMW - è atterrato proprio in questi minuti all'aeroporto di Caselle. Sono previste poi le visite mediche e la firma sul contratto, dopo di che (in seguito all'ufficialità) sarà un nuovo giocatore da aggregare al gruppo allenato da mister Luciano Spalletti.