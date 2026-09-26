Nazionali, alle 20.45 Inghilterra-Spagna e Rep.Ceca-Croazia. Pongracic neanche in panchina
Alle 20.45 torna la Nations League con due gare, l'affascinante Inghilterra-Spagna che ripropone la finale dell'ultimo mondiale (vinto poi dalle Furie Rosse) e Repubblica Ceca-Croazia che vede coinvolto un altro giocatore viola, dopo quelli già scesi in campo; si tratta del difensore Marin Pongracic che però non fa parte di questa prima partita, non comparendo neanche in panchina (stessa sorte di Fagioli ieri sera).
Ecco le scelte dei 4 ct per le due partite, con la sfida da Pallone d'oro Kane-Yamal:
Inghilterra (4-2-3-1): Trafford; Quansah, Konsa, Guehi, O'Reilly; Andersen, Lewis-Skelly; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. CT Tuchel
Spagna (4-2-3-1): Simon; E. Garcia, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Williams; F. Torres. CT De La Fuente
Repubblica Ceca (4-3-3): Hornicek, Coufal, Hranac, Chaloupek, Slama; Cerv, Sulc, Sadilek; Karabec, Hlozek, Ambros. CT: Denia
Croazia (4-2-3-1): Livakovic, Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic: Modric, Kovacic; Sucic L., Sucic P., Ivanovic; Matanovic. CT: Bilic
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