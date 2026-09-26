Errori e spettacolo, la Spagna batte l'Inghilterra. Croazia ok contro la Rep. Ceca

Spagna sciupona e l'Inghilterra la punisce nel primo tempo, Inghilterra sciupona e la Spagna fa il controsorpasso nella ripresa: al 90' (più recupero) sono le Furie Rosse a vincere per 2-3 al Wembley.

Cronaca - Pronti, via e Yamal va subito in gol portando avanti la Spagna già al 2'. La squadra di De La Fuente ha in mano la gara ma spreca diverse occasioni e Gordon al 36' e Kane al 40' la puniscono e firmano la rimonta vincente. Ma in avvio di ripresa c'è l'episodio che cambia la partita con Kane che al 54' sbaglia il rigore che avrebbe segnato un doppio vantaggio sugli spagnoli. Spagnoli che puniscono subito gli inglesi segnando il 2-2 al 60' con Baena. Al 74' arriva il gol del ribaltone dai piedi di Oyarzabal. Nonostante i cambi il risultato non cambia più.

Nella stessa serata e nello stesso gruppo 3 si è giocata anche Repubblica Ceca-Croazia, finita anche in questo caso con la vittoria in trasferta degli ospiti, per 2-1. In gol Modric al 47' , Karabec pareggia al 54'; al 77' è di Marco Pasalic il gol vincente con un gol annullato alla Repubblica Ceca due minuti dopo per un tocco di mano.