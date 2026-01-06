Social

Per Martinelli oggi partenza per Genova ma anche compleanno. E De Gea gli fa gli auguri

di Redazione FV

La Fiorentina è pronta a salutare Tommaso Martinelli, atteso nelle prossime ore a Genova per le visite mediche con la Sampdoria: un addio solo in prestito secco, ma che sa di passaggio obbligato. Prima esperienza fuori da Firenze per il classe 2006, che proprio oggi compie 20 anni. Uno step di crescita arrivato nel giorno del suo compleanno, con Martinelli che è stato festeggiato anche dal suo compagno e maestro David De Gea: "Auguri amico" ha scritto il portiere spagnolo sul suo profilo instagram.