Per il calciomercato in Premier League estate da record: sono stati spesi 3.5 mld

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Non solo Alexander Isak al Liverpool per 150 milioni di euro: la sessione di mercato estivo che si e' appena chiusa ha battuto ogni record in Premier League. Bbc calcola infatti che i club inglesi hanno speso 3,087 miliardi di sterline, in euro poco piu' di 3,5 miliardi. Molto piu' del miliardo e 960 milioni di sterline speso nell'estate 2024, e soprattutto - sempre secondo i calcoli della Bbc - piu' di quanto speso dai club di Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Serie A messi insieme. (ANSA).