Mondiale 2026, Stati Uniti-Paraguay da record: è stata più vista delle Finals NBA

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Non è stato soltanto un debutto convincente sul terreno di gioco quello degli Stati Uniti al Mondiale 2026. Il successo per 4-1 contro il Paraguay ha infatti riscosso un enorme seguito anche davanti alla televisione, confermando come il calcio stia conquistando sempre più spazio tra gli appassionati americani. Stando ai dati resi noti dalle emittenti che hanno trasmesso la gara, l'incontro è stato seguito da un totale di 24,9 milioni di spettatori.

Un dato ottenuto sommando il pubblico di Fox Sports, che ha mandato in onda la partita in inglese, e quello di Telemundo, emittente di riferimento per il pubblico di lingua spagnola. Si tratta di un risultato storico per la nazionale statunitense: mai una sua partita aveva raggiunto numeri così elevati in termini di audience televisiva. Un record che assume ancora più valore se si considera che gli ascolti del match hanno superato persino quelli registrati dalle NBA Finals 2026. Lo riporta Tuttomercatoweb.com