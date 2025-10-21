Pastore: "Fiorentina? Non provare a giocartela con questo Milan è grave"

Giuseppe Pastore, giornalista di Cronache di Spogliatoio e il Foglio, ha commentato così durante la trasmissione Fontana di Trevi il periodo negativo della Fiorentina di Stefano Pioli, tornando sul ko dei viola contro il Milan: "Se alla settima giornata vai a San Siro contro un Milan più che dimezzato e non fai un tiro prima di un gol casuale, vuol dire che il problema è grosso. Se poi dopo quel gol casuale non sai approfittarne vuol dire che c'è un tracollo di idee e di uomini.

Se sei avanti 1-0 a San Siro nel secondo tempo tiri fuori tutto e in qualche modo non perdi la partita, in quel momento devi dimostrare che sei vivo. Ripeto, la cosa più preoccupante è non provarci nemmeno contro questo Milan, mi sembra che si stia spargendo il terrore in questa squadra".