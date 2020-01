PASQUALIN, Viola aspetta con ansia Cutrone. Totti...

Claudio Pasqualin, procuratore, intervenuto a TMW Radio all'interno della trasmissione "Stadio Aperto" parlando del mercato della Fiorentina e della nuova avventura di Francesco Totti: "La viola sta aspettando con ansia la chiusura dell'affare Cutrone, anche se lui non sta giocando nell'attuale club. Questo dimostra che difficilmente a gennaio i titolari siano disposti a cambiare casacca. Credo che Francesco interpreterà questo ruolo in chiave moderna e lo farà bene. Adesso parlare di procuratori non è propriamente corretto, si dovrebbe parlare di veri e propri mediatori".