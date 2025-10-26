Parla il ds del Bologna Di Vaio: "Italiano sta meglio, ci auguriamo di averlo mercoledì in panchina"

Prima del match contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi di Firenze ad intervenire ai microfoni di Dazn per i rossoblù è stato il Direttore Sportivo Marco Di Vaio. Queste le sue parole: Siete tornati sui livelli dell’anno scorso “Abbiamo ritrovato qualità davanti. Sono cresciuti in condizione tutti e soprattutto la qualità dei giocatori davanti. Torniamo ad essere una squadra pericolosa oltre che compatta. Stiamo bene fisicamente”.

Come sta Italiano? “Sta meglio anche se sta soffrendo dall’ospedale perché avrebbe voluto essere qui. Ci auguriamo di averlo già mercoledì in panchina”.

Cosa manca a Castro per essere un finalizzatore più costante? “Deve continuare a lavorare tanto e in area deve essere ancora più cattivo. È un ragazzo che lavora tanto ed ha le caratteristiche per diventare un giocatore da doppia cifra”.