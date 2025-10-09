Dagli inviati Pardo: "La Fiorentina sta deludendo ma Pioli è di buon livello e non credo sia diventato bollito dal nulla"

vedi letture

Il noto giornalista e telecronista Dazn, Pierluigi Pardo, durante il Festival dello Sport di Trento ha parlato anche di Fiorentina, ecco le sue parole sull'avvio viola: "Sicuramente sta deludendo, anche se si riprenderà. Non bisogna esagerare con gli allarmismi o con gli entusiasmi, è chiaro che sembrava potesse essere una squadra da Champions League, ma la sensazione è che non sia una squadra da Champions League. Adesso giustamente i tifosi hanno voglia di risistemare la classifica, che secondo me si sistemerà. Che sia deludente è indiscutibile perché la società ha fatto degli sforzi, il pacchetto attaccanti è un pacchetto importante. Secondo me con un po' di pazienza le cose si sistemeranno ed è chiaro che i punti persi in queste prime giornate potranno essere pesanti quando magari ci sarà una classifica diversa e quando ci sarà un obiettivo europeo, che sarà difficile da realizzare proprio perché la partenza non è stata all'altezza". Ha poi aggiunto la proprie impressioni su Pioli: "Questo non lo so.

Pioli è un allenatore di buon livello non penso che sia diventato bollito dal nulla. Poi ci sono altre soluzioni. Il calcio ha anche bisogno di scosse quindi non posso escludere nulla da questo punto di vista. La squadra è entrata in un momento negativo, è stata sfortunata alla prima giornata, perché stava per vincere e ha pareggiato. Forse quei tre punti avrebbero cambiato tutto, però quello che si vede è proprio una fragilità dal punto di vista psicologico che fa da contrappasso alla grande passione e al grande amore che c'è per questa squadra e alla grande motivazione che c'è. Quindi queste due cose: le aspettative, l'amore, la passione e i risultati che non arrivano che indubbiamente fanno rumore e potrebbero anche portare ad un cambio".