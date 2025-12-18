Sohm a SkySport: "Non so cosa ci succede. Peggio di così non può andare"

Nel post-gara di Losanna-Fiorentina, dopo l'ennesima sconfitta dei viola, Simon Sohm ha commentato così a SkySport il momento disastroso: "Non so cosa rispondere alle domande, è un momento molto delicato per tutti, non so che posso dire".

La sensazione è che questa sia una squadra che si aiuta poco.

"Questa è la cosa più difficile, non so. Abbiamo parlato tanto di questo, dell'essere più uniti e più squadra. In questo momento arriva anche la paura, siamo ultimi, non possiamo fare peggio di questo. L'unica cosa che serve è essere uniti. La Fiorentina non è abituata a stare in queste posizioni. Adesso siamo ultimi e dobbiamo giocare con più energia".