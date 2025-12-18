Sohm a SkySport: "Non so cosa ci succede. Peggio di così non può andare"
FirenzeViola.it
Nel post-gara di Losanna-Fiorentina, dopo l'ennesima sconfitta dei viola, Simon Sohm ha commentato così a SkySport il momento disastroso: "Non so cosa rispondere alle domande, è un momento molto delicato per tutti, non so che posso dire".
La sensazione è che questa sia una squadra che si aiuta poco.
"Questa è la cosa più difficile, non so. Abbiamo parlato tanto di questo, dell'essere più uniti e più squadra. In questo momento arriva anche la paura, siamo ultimi, non possiamo fare peggio di questo. L'unica cosa che serve è essere uniti. La Fiorentina non è abituata a stare in queste posizioni. Adesso siamo ultimi e dobbiamo giocare con più energia".
Pubblicità
Primo Piano
FirenzeViolaUn’altra partita da arrossire. Presidente Commisso, quanto deve durare questa agonia senza un tuo intervento? Vietato ripetere con Giuntoli l’errore-Sarri. Via Dzeko riprendiamo Beltran. Servono quattro acquistidi Luca Calamai
Le più lette
2 La Fiorentina si scansa contro il Losanna e pensa solo all'Udinese. L'ennesima offesa di una stagione disastrosa
3 Vanoli in conferenza: "La formazione iniziale ha dato un segnale sbagliato ai giocatori, li ho messi in difficoltà"
Copertina
FirenzeViolaLa Fiorentina si scansa contro il Losanna e pensa solo all'Udinese. L'ennesima offesa di una stagione disastrosa
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina è fuori tempo massimo, su tutto. Giuntoli non verrà: è troppo tardi. Commisso pensi solo a cedere la società, prima di distruggerla. E i giocatori? Non hanno neanche orgoglio
Angelo GiorgettiFirenze in ostaggio: si è inginocchiata e ora viene punita con l’umiliazione. Ecco chi ha chiuso gli occhi, servono pressioni per scelte di calcio e non sceneggiate con i tifosi. Attenzione a quel messaggio sullo ‘scempio’
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com