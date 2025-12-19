Dagli inviati

Il ritiro continua: la Fiorentina rimane in Svizzera, ripartirà domattina

Come annunciato da Paolo Vanoli in conferenza stampa, prosegue a oltranza il ritiro della Fiorentina (qui le parole del tecnico). I viola passeranno la nottata a Losanna, dove hanno appena disputato (e perso per 1-0) la sfida di Conference League. Dopodiché, domattina, ripartiranno per Firenze, direzione Viola Park, in ritiro almeno fino a domenica pomeriggio, quando, alle 18 al Franchi, c'è l'ennesima ultima spiaggia di questa stagione: la partita di campionato contro l'Udinese.