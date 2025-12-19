FirenzeViola

Chi salvi tra i viola in Losanna-Fiorentina 1-0? Vota il sondaggio di FirenzeViola.it!

Chi salvi tra i viola in Losanna-Fiorentina 1-0? Vota il sondaggio di FirenzeViola.it!FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 00:23Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina perde la sua dodicesima partita stagionale, la sua terza in Conference League. Ko per 1-0 a Losanna che vuol dire passaggio del turno sì, ma ai playoff di febbraio. Altra notte amarissima per i viola, non solo per il risultato ma anche per l'ennesima prestazione a tratti agghiacciante. Ed eccoci qua a chiedervi uno sforzo non da poco: indicarci, a vostro giudizio, il calciatore che si è distinto in positivo nella serata svizzera. Col consueto sondaggio Top Fv potete scegliere il vostro personale Mvp!

Chi salvi tra i viola in Losanna-Fiorentina 1-0? Vota il sondaggio di FirenzeViola.it!