Palladino orgoglioso dopo Firenze: "Abbiamo riportato l'Atalanta dove merita"

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Dopo il pareggio contro la Fiorentina che ha sancito la fine della stagione dell'Atalanta, ai canali ufficiali del club bergamasco ha parlato il tecnico Raffaele Palladino, che ha fatto un punto sul lavoro appena concluso alla guida della Dea e sul suo destino: "Anche oggi i ragazzi hanno dato tutto in una partita dove non avevamo obiettivi se non di onorare la maglia e dare tutto sudandola fino alla fine con grande rispetto per i nostri tifosi, per la nostra società, per noi stessi e per tutti. E credo che i ragazzi fino alla fine abbiano lottato e pareggiato con merito questa partita".

Prosegue Palladino: "Credo che sia stata una cavalcata emozionante. Dall'11 novembre, quando sono arrivato, è stato un bel percorso. Sono orgoglioso di aver contribuito a riportare l'Atalanta in Europa. Voglio ringraziare la famiglia Percassi, insieme abbiamo lottato e riportato l'Atalanta dove merita. Insieme ai miei ragazzi, lo staff, gli addetti ai lavori. Voglio dire un grazie a tutti quanti. E' stata una stagione con delle difficoltà indubbiamente ma ne siamo usciti da grandi professionisti e da grandi uomini. E insieme abbiamo riportato l'Atalanta dove merita".