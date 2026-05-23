Da Genova, la Sampdoria su Galloppa: deciderà il suo futuro dopo le Finals
FirenzeViola.it
Da Genova proseguono le voci che vogliono la Sampdoria su Daniele Galloppa. A tornare sulla notizia è l'edizione genovese de la Repubblica, dove si scrive che la panchina di Attilio Lombardo è ancora vacante.
Nonostante la salvezza in Serie B, infatti, sarà l'attuale tecnico blucerchiato a scegliere se proseguire o meno alla guida della Prima Squadra e in caso di addio, secondo il quotidiano ligure, c'è l'attuale allenatore della Fiorentina Primavera tra le prime idee della dirigenza. Intanto Galloppa concluderà la stagione con la sua Under 20 alle finali scudetto - domani la semifinale contro il Bologna -, poi deciderà il da farsi.
Pubblicità
News
I miei voti alla stagione: 9 Vanoli; 3 Pioli, Pradè e Ferrari, 6 Paratici, s.v. Giuseppe Commisso, 4,5 Kean, 4 Gudmundsson, 6,5 Fagioli, Ranieri e Parisi, 5 Dodò e Gosensdi Luca Calamai
Le più lette
1 I miei voti alla stagione: 9 Vanoli; 3 Pioli, Pradè e Ferrari, 6 Paratici, s.v. Giuseppe Commisso, 4,5 Kean, 4 Gudmundsson, 6,5 Fagioli, Ranieri e Parisi, 5 Dodò e Gosens
Copertina
FirenzeViola"Mai più un simile scempio". Fischi, cori e striscioni: così la tifoseria si è fatta sentire
Lorenzo Della GiovampaolaLiveFiorentina-Atalanta 1-1, rivivi la diretta testuale di Firenzeviola.it!
Alberto PolverosiFiorentina, i meriti di Vanoli protagonista della salvezza: stasera va applaudito. I giocatori hanno deluso, la società anche, l'allenatore no
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com