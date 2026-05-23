Da Genova, la Sampdoria su Galloppa: deciderà il suo futuro dopo le Finals

Da Genova, la Sampdoria su Galloppa: deciderà il suo futuro dopo le FinalsFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 16:40News
di Redazione FV

Da Genova proseguono le voci che vogliono la Sampdoria su Daniele Galloppa. A tornare sulla notizia è l'edizione genovese de la Repubblica, dove si scrive che la panchina di Attilio Lombardo è ancora vacante.

Nonostante la salvezza in Serie B, infatti, sarà l'attuale tecnico blucerchiato a scegliere se proseguire o meno alla guida della Prima Squadra e in caso di addio, secondo il quotidiano ligure, c'è l'attuale allenatore della Fiorentina Primavera tra le prime idee della dirigenza. Intanto Galloppa concluderà la stagione con la sua Under 20 alle finali scudetto - domani la semifinale contro il Bologna -, poi deciderà il da farsi.