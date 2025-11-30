Palladino: "Fiorentina squadra viva e molto pericolosa in attacco. Abbiamo rischiato"

Raffaele Palladino ha parlato nel post partita della sfida tra Atalanta e Fiorentina ai microfoni di Sky Sport: "È stata una bella settimana, prima la Champions e poi la vittoria di oggi. Ho visto tutto il gruppo coinvolto, sono ragazzi fantastici dentro a tutto ciò che gli proproniamo. La partita non era facile, la Fiorentina è una squadra viva che vuole fare risultato. I nostri attaccanti sono stati cinici, e dietro siamo stati bravi a non prendere gol. Questa intrapresa è la strada giusta".

È già l'Atalanta di Palladino?: "Se lo è il merito è della squadra, io ho portato le mie idee e ho cercato di instaurare con il gruppo un rapporto di dialogo e amicizia. Ho voluto palrare con tutti e dargli responsabilità. Sono da poco tempo con loro ma vedo già tante cose che mi piacciono".

Sui suoi meriti: "Come ho detto ho cercato di dare identità alla squadra il che non era facile visto che si veniva da risultati non positivi. Non ho però la bacchetta magica, faccio poche cose ma chiare, il merito poi è loro. A me piace vederli coinvolti e lo sono tutti dal primo all'ultimo. Mi piace il loro spirito anche se oggi abbiamo preso rischi dietro ma anche perché la Fiorentina davanti ha giocatori forti come Kean, Piccoli e Gudmundsson".