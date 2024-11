PALLADINO, Dopo Bergamo c'è stata la svolta. Kean...

FirenzeViola.it

L'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, alla vigilia della gara con il Como ha parlato così a Sport Mediaset:

Sei vittorie di fila, qual è stata la chiave per la svolta?

"Nonostante la sconfitta contro l'Atalanta ho capito di avere in mano una squadra forte che stava crescendo. Da lì in poi credo che sia stato un percorso tutto in crescendo e probabilmente Bergamo è stata la chiave di svolta".

Questa estate ha voluto fortemente Moise Kean, quali sono i tasti che ha toccato con il ragazzo per farlo sbocciare?

"Ho toccato i tasti dell’amore e ho dato fiducia a un ragazzo che aveva bisogno di tanta fiducia e che doveva ritrovare autostima. È stato molto bravo perché si è messo a disposizione del gruppo con grande umiltà, ha fatto un grande lavoro su se stesso e a mio avviso ha grandi margini di miglioramento. Nemmeno Moise sa quanti margini di miglioramento ha".

Quest'anno non è più l'allenatore più giovane della Serie A, ora c'è Fabregas. Si scontrerà con lui domenica, le piace la sua idea di calcio?

"Assolutamente sì, ho avuto modo di studiarlo in questi giorni, è un ottimo allenatore, mi piace anche come persona, come si pone con la stampa e con i suoi giocatori. È un allenatore spagnolo, le sue squadre giocano molto bene a calcio, è un allenatore moderno che gioca un calcio offensivo quindi ti mette in difficoltà. Insomma sarà una bella sfida domenica".

A fine partita vi riunite sempre in mezzo al campo in cerchio, è lì il segreto di questo grande gruppo?

"Sì, credo di sì, si è creata un po' questa magia all'interno dello spogliatoio, un gruppo molto solido. Non è stato facile, sono stati bravi i ragazzi, sia i nuovi arrivati e sia i vecchi ad accogliere tutti. Si è creata questa alchimia, questa magia tra di noi che dobbiamo continuare a cavalcare in questo momento".

Quest'anno sarei felice se la Fiorentina…

"...arrivasse il più in alto possibile".