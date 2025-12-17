FirenzeViola

Sciopero a Peretola, Fiorentina in partenza solo ora: slitta la conferenza

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 17:04Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina è in partenza ora alla volta della Svizzera. Il volo, previsto alle 15, ha subito un ritardo di due ore per lo sciopero dei controllori di volo in atto all'aeroporto di Peretola. Visto il ritardo appunto slitterà anche la conferenza stampa di Paolo Vanoli e un giocatore previsti dalla Uefa, non prima dunque delle 19.30.