Rampulla: "Fiorentina metti l'elmetto come noi a Salerno. Sabatini ora sarebbe l'ideale"

L'ex portiere e preparatore della Salernitana Michelangelo Rampulla è intervenuto a Tmw Radio durante la trasmissione Maracanà per commentare il campionato di serie A. L'ex bianconero ha parlato anche della difficile situazione della Fiorentina.

Quale il piano per salvare la Fiorentina?

"E' una situazione particolare, l'ho vissuta a Salerno tre anni fa. Ci salvammo pur avendo appena sette punti. Devi mettere l'elmetto in testa, non pensare più al gioco ma al fare legna. Servono più punti possibili, i giocatori della Fiorentina non sono abituati a lottare per certi traguardi, dipende anche a come vivono l'ambiente ora. A Salerno avevamo uno come Sabatini che sappiamo quanto vale per i giocatori e un tecnico come Nicola che sa come salvarsi. E poi Sabatini ne cambiò parecchi a gennaio di giocatori. La Fiorentina deve fare la stessa cosa, i giocatori forti tecnicamente non vanno bene, serve gente che sappia lottare e quindi cambiare qualcosa. Purtroppo la società manca di alcuni elementi chiave. Serve tracciare una linea e pensare all'obiettivo d'ora in poi. Sabatini sarebbe ideale ora".