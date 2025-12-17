Novellino: "La Fiorentina ricorda il mio Milan. Ma si salverà: i tifosi abbiano pazienza"

vedi letture

L'ex allenatore Walter Novellino, attualmente consulente del Perugia, ha parlato della situazione della Fiorentina intervistato da Fanpage, facendo un paragone: "Il mio Milan e questa Fiorentina sono due squadre formate da calciatori di livello, fortissimi, capaci. Che sono entrati in crisi soprattutto con la testa. Non ci apparteneva la lotta per la salvezza. Almeno mentalmente lo pensavamo, perché noi eravamo convinti di essere una squadra fortissima. Però avevamo un problema evidente. Quello di pensare di essere forti a prescindere. Perdevamo, le cose non andavano come avrebbero dovuto o pensavamo dovessero andare e ci ripetevamo: ma sì, domani andrà meglio. Poi ancora: domani, domani, domani. Alla fine siamo retrocessi. Anche questa Fiorentina è forte, ma poi bisogna fare i conti con la realtà e la realtà è che si deve evitare di commettere errori gravi per fretta, supponenza o per ansia".

Poi aggiunge: "Io credo che al contrario di quanto accadde a noi, la Fiorentina ne uscirà, ma a una condizione. La pazienza. credo che anche il pubblico debba avere più pazienza. Quali sono le alternative? Si rischia di creare situazioni peggiori: deve continuare a sostenere la squadra anche per un aiuto psicologico, per sopportare insieme le pressioni esterne. La squadra al momento ha necessità di un supporto mentale non di avere contestazioni o ulteriori problemi da affrontare".