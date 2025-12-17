Losanna-Fiorentina, domani sera Martinelli tra i pali

Novità in porta per domani sera tra Losanna e Fiorentina. Tommaso Martinelli sembra infatti destinato a vincere il ballottaggio con David De Gea che potrebbe dunque avere un turno di riposo, in attesa di tornare tra i pali domenica per Fiorentina-Udinese. Sarebbe dunque la seconda presenza in Conference, oltre che stagionale, per il giovane portiere fiorentino.