Dagli inviati Kouadio e una grande prestazione in Primavera: per lui i complimenti di Stephan

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La Fiorentina Primavera si è ripresa il comando della classifica del proprio campionato, dove guarda tutti dall'alto al basso con 62 punti all'attivo. I ragazzi di Galloppa hanno battuto nel pomeriggio il Monza per 3-1, al Viola Park, tornando quindi di una lunghezza sopra a Cesena e Parma. Una partita che ha visto in campo anche quattro giocatori in pianta stabile in Prima Squadra, tra cui Eddy Kouadio.

Partito titolare e autore di una prestazione sottolineata anche dal suo allenatore, il classe 2006 ha raccolto a fine gara anche i complimenti di Mark Stephan, Chief Executive Officer della Fiorentina che oggi era presente al centro sportivo di Bagno a Ripoli per seguire i ragazzi dell'Under 20. Questo lo scatto realizzato da FV: