Paci: "Felice di aver sbagliato su Vanoli. Il giovane Commisso dovrà tirare fuori soldini"

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Il comico e noto tifoso viola Alessandro Paci ha parlato a Radio Sportiva commentando la vittoria della Fiorentina contro la Lazio, dicendo la sua sull'allenatore, Vanoli: "Salvezza un obiettivo sofferto, ma ora possiamo tirare un po’ il fiato. L’avvio di Vanoli non è stato dei migliori, però col tempo è riuscito a rimettersi in carreggiata. Io mi sono chiesto se fosse davvero l’uomo giusto, perché mi sembrava fin troppo tranquillo come persona.

Alla fine però aveva ragione lui, e sono felice di essermi sbagliato. Per la prossima stagione però il giovane Commisso dovrà tirare fuori un po' di soldini, e dopo aver visto la conferenza di Sarri e l’entusiasmo dei tifosi, mi piacerebbe vederlo sulla panchina viola. Il ritorno col Palace? Non sarà semplice, ma ho la sensazione che possa finire bene. Di solito ci prendo con i pronostici… ”