Pablo Mari: "La sfida alla Juventus è speciale. Sappiamo cosa significa per i tifosi"

Pablo Mari, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita della sfida alla Juventus, queste le sue parole: "Oggi per noi è una gara speciale, importante per la città e i tifosi. Abbiamo lavorato bene in queste due settimana, con la consapevolezza di quello che dobbiamo fare, ora va riportato in campo. Pensiamo solo a oggi e non avanti, la Juventus è una grande squadra, dobbiamo fare le cose bene se vogliamo vincere la partita":