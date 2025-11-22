Pablo Mari: "La sfida alla Juventus è speciale. Sappiamo cosa significa per i tifosi"
FirenzeViola.it
Pablo Mari, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita della sfida alla Juventus, queste le sue parole: "Oggi per noi è una gara speciale, importante per la città e i tifosi. Abbiamo lavorato bene in queste due settimana, con la consapevolezza di quello che dobbiamo fare, ora va riportato in campo. Pensiamo solo a oggi e non avanti, la Juventus è una grande squadra, dobbiamo fare le cose bene se vogliamo vincere la partita":
Pubblicità
News
Fiorentina, oggi occorrono segnali di ripresa. Si aspettano i primi effetti della cura Vanoli e poi fino a fine anno la volata degli scontri direttidi Alberto Polverosi
Le più lette
Copertina
Luca CalamaiVanoli alla Simeone mi piace. Chissà se Ranieri ha pensato a fare un passo indietro sulla fascia di capitano. E' l'ora dei gol di Kean. Restituite le coreografie alla curva
Stefano PrizioChissà perché capitano tutti a me? Perché a Firenze arrivano solo imprenditori poco interessati a far calcio?
Lorenzo Di BenedettoNon è l'ultimo bivio ma quasi. Arriva la Juve e la Fiorentina deve ritrovare se stessa. Basta parole, finalmente si torna in campo: il rischio retrocessione è concreto e devono essere i giocatori a salvare Firenze da un incubo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com