Il ds del Milan Tare: "Siamo in un momento positivo e siamo fiduciosi"

Igli Tare, DS del Milan, ha parlato a DAZN nel pre partita di Fiorentina-Milan. Queste le sue parole: “La classifica dice che siamo in corsa per lo Scudetto, che siamo in un momento positivo. Abbiamo fatto un girone d’andata con risultati importanti. C’è tanto da migliorare, siamo fiduciosi: da qui alla fine dobbiamo fare meno errori possibili”.

Sul rinnovo di Maignan. “Il rapporto con Mike è straordinario, a lui piace il progetto Milan. Vuole rimanere, ma finché non c’è luce verde dobbiamo ancora aspettare un po’. Sono fiducioso che alla fine il buon senso troverà la strada giusta, sarebbe una pedina importante per questa squadra per il progetto futuro”.

Oggi Jashari per la prima volta da titolare. “È un giocatore su cui abbiamo grandi aspettative. Nella stagione passata ha fatto vedere giocate e partite importanti. Ha avuto questo incidente ad inizio stagione che gli ha fatto saltare 4 mesi. Da due mesi sta molto bene, si è ripreso, ha giocato due partite in Coppa Italia e in Supercoppa dimostrando di poter stare in una società come il Milan, perciò guardiamo fiduciosi in avanti. Sarà una pedina importante per il Milan del futuro”.

Nkunku è tornato. Resta al Milan? “È un giocatore del Milan e siamo contenti che sia ancora un giocatore del Milan”.