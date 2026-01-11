Ufficiale

Pablo Mari a titolo definitivo all'Al Hilal: c'è il comunicato del club arabo

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:26News
di Redazione FV

Mancava solo l'ufficialità, ed è arrivata in questi minuti: Pablo Marì è un nuovo giocatore dell'Al Hilal. Lo annuncia la stessa società araba, spiegando che l'ex Fiorentina (due milioni di euro d'incasso dal cartellino) ha firmato coi sauditi per sei mesi più opzione per un'altra stagione. Ecco il comunicato:

"L'Al-Hilal Club Company, guidata da Sua Altezza il Principe Nawaf bin Saad, ha firmato un contratto con il difensore spagnolo Pablo Mari per unirsi all'Al-Hilal dal club italiano Fiorentina con un contratto di sei mesi, con un'opzione di proroga per un altro anno".