Ufficiale
Pablo Mari a titolo definitivo all'Al Hilal: c'è il comunicato del club arabo
FirenzeViola.it
Mancava solo l'ufficialità, ed è arrivata in questi minuti: Pablo Marì è un nuovo giocatore dell'Al Hilal. Lo annuncia la stessa società araba, spiegando che l'ex Fiorentina (due milioni di euro d'incasso dal cartellino) ha firmato coi sauditi per sei mesi più opzione per un'altra stagione. Ecco il comunicato:
"L'Al-Hilal Club Company, guidata da Sua Altezza il Principe Nawaf bin Saad, ha firmato un contratto con il difensore spagnolo Pablo Mari per unirsi all'Al-Hilal dal club italiano Fiorentina con un contratto di sei mesi, con un'opzione di proroga per un altro anno".
Pubblicità
News
L'importanza del vero Kean, a cominciare dalla sfida al Milan. Mercato in fermento: Pablo Marì saluta, con i viola su Baldanzi a Roma tengono d'occhio Gud e Fortini. L'ufficialità di Paratici solo a febbraiodi Tommaso Loreto
Le più lette
3 Fiorentina-Milan 1-1, le pagelle: Fagioli leader, Comuzzo sale in cielo ma perde Nkunku, ok Gud non Kean
Copertina
Fiorentina-Milan 1-1, le pagelle: Fagioli leader, Comuzzo sale in cielo ma perde Nkunku, ok Gud non Kean
Alberto PolverosiIl Milan dirà se per i viola è iniziato un nuovo campionato. Gambe e testa ora sembrano funzionare, ma nessuna illusione. Brescianini darà forza alla squadra
Luca CalamaiUn punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paratici
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com