Otto gol in un tempo, l'esordio show in Champions della Juve: è 4-4 col Dortmund

Esordio da brividi per la Juventus di Tudor in Champions League: allo Stadium finisce 4-4 contro il Borussia Dortmund. Primo tempo intenso ma senza reti: Thuram, Openda e Yildiz creano occasioni, ma Kobel e la scarsa precisione mantengono lo 0-0. Nella ripresa il Dortmund passa con Adeyemi, poi Yildiz pareggia prima del nuovo vantaggio di Nmecha.

Vlahovic ristabilisce la parità, ma Couto firma il 2-3. Kobel e il palo negano il pari a Yildiz, mentre un rigore di Bensebaini sembra chiudere la partita. Nel recupero la Juventus reagisce: Vlahovic accorcia e Kelly, con un tuffo di testa, completa il 4-4. Otto gol, tante emozioni e un pareggio spettacolare inaugurano la Champions della squadra di Tudor, tra rimpianti e speranze per il girone.