Mandragora: "Magari valesse 6 punti... Bravi tutti, ora recuperiamo energie"

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Intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina, Rolando Mandragora ha commentato così la vittoria a Cremona; "Partita da 6 punti? Magari (ride, ndr). Per noi era una partita importante, siamo stati bravi a sbloccarla subito e aver fatto prestazione. Vincere uno scontro diretta è sempre importante. Nella situazione in cui ci troviamo e nel campionato italiano non ci sono patite facili. Stasera siamo stati aggressivi e abbiamo difeso da squadra, dobbiamo continuare così".

Tanti giocatori in rete.

"Adesso i gol in qualsiasi modo sono belli e importanti. Siamo contenti che abbiamo segnato tutti gli attaccanti ma anche Dodo ha fatto un assolo importante. Ora dobbiamo recuperare per la Conference e per le ultime partite in campionato".