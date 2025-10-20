Ordine: "Rigore scandaloso? No scandalosa è stata la prestazione della Fiorentina"

Franco Ordine, giornalista, ha parlato a Radio Radio delle polemiche che ci sono state nel post gara della sfida tra Milan e Fiorentina per il rigore fischiato ai rossoneri per fallo di Parisi su Gimenez e definito dalla Pradè, direttore sportivo viola, come scandaloso: "Di scandaloso c'è stata solo la prestazione della Fiorentina. Quello assegnato a San Siro non è un rigore gigantesco, ma nella casistica attuale del Var ci sta benissimo.

Da censurare è invece il comportamento di quel campione di provocazione che è Ranieri. Il difensore viola ha provato a colpire l'avversario, andava sanzionato".