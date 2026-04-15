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Ora c'è anche il comunicato: addio al CRO Enrico Peruzzo

Ora c'è anche il comunicato: addio al CRO Enrico Peruzzo
Oggi alle 18:14News
di Redazione FV

Il divorzio era già nell'aria, come annunciato da mesi da FirenzeViola, ma ora è ufficiale: le strade della Fiorentina e del suo Chief Revenue Officer Enrico Peruzzo si dividono. Questo il sintetico comunicato di oggi della Fiorentina: "ACF Fiorentina comunica la conclusione del rapporto professionale con Enrico Peruzzo. La Società lo ringrazia per l’attività svolta e gli augura le migliori fortune per il prosieguo del proprio percorso professionale e personale".