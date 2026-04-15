Ufficiale
Ora c'è anche il comunicato: addio al CRO Enrico Peruzzo
Il divorzio era già nell'aria, come annunciato da mesi da FirenzeViola, ma ora è ufficiale: le strade della Fiorentina e del suo Chief Revenue Officer Enrico Peruzzo si dividono. Questo il sintetico comunicato di oggi della Fiorentina: "ACF Fiorentina comunica la conclusione del rapporto professionale con Enrico Peruzzo. La Società lo ringrazia per l’attività svolta e gli augura le migliori fortune per il prosieguo del proprio percorso professionale e personale".
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Conduttrice Open VAR: "Anno scorso fu secretato un episodio. In disaccordo sul rigore negato a Vlahovic contro la Fiorentina"
Vanoli, prima il grazie e poi l'arrivederci: la Fiorentina deve cambiare allenatore. L'assist di Sarri non sia trascurato, convincere un big sarà quasi impossibile. Tanti nomi ma una sola cosa certa: servirà un progetto serio per ripartiredi Lorenzo Di Benedetto
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1 Vanoli, prima il grazie e poi l'arrivederci: la Fiorentina deve cambiare allenatore. L'assist di Sarri non sia trascurato, convincere un big sarà quasi impossibile. Tanti nomi ma una sola cosa certa: servirà un progetto serio per ripartire
Copertina
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