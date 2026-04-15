Cassano senza freni: "Nel mio prime ero meglio di Totti, Baggio e Del Piero"

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Intevenuto a Viva El Futbol, podcast che conduce insieme ad Adani e Ventola, Antonio Cassano ha così risposto ad una domanda di un follower che tirava in ballo la triade dei numeri 10 più forti della storia recente del calcio italiano: "Nel tuo prime ti reputi più forte di Baggio, Del Piero e Totti?". Conosciuto per la sua grande autostima, ecco la risposta dell'ex calciatore italiano: "Se avessi raggiunto il 100%, sarei stato più forte di tutti e tre: Totti, Baggio e Del Piero. Nel mio prime? Assolutamente sì, anche se non l’ho mai raggiunto nella mia carriera, nella mia vita, mi piaccio molto di più. Baggio è stato geniale, Totti è stato il 10 più forte del calcio italiano e Del Piero è stato un giocatore fenomenale, ma se io avessi raggiunto il 100%, sarei stato più forte di tutti e tre".

Questi i motivi della sua risposta: "Di Totti ero più geniale. Di Baggio avevo più fisicità. Di Del Piero avevo di più in tutto. Di gol ne ha fatti di più lui, però io sto raccontando nel mio prime. Nel mio prime non avevo rivali, se avessi fatto quello che Cristo comandava. I gol lasciano il tempo che trovano. Io ero un’altra roba".