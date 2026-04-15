La Roma pensa seriamente a Giuntoli: su di lui anche Marsiglia e club di Premier
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Cristiano Giuntoli, ex dirigente della Juventus, accostato alla Fiorentina prima dell'arrivo di Fabio Paratici, e finito nel mirino di diversi club che potrebbero proporgli un nuovo progetto in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il suo è uno dei nomi in lizza per il futuro del Marsiglia, ma ha avuto contatti pure con società di Premier League.
In Italia invece ci sta pensando seriamente la Roma. I Friedkin e Gian Piero Gasperini lo stimano molto, ma resta da capire quello che succederà nella Capitale dopo le recenti dichiarazioni di Claudio Ranieri, senior advisor dei giallorossi.
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