Fabregas: "Spingiamo per portare il Como sempre più su. Io come Wenger? Mi piacerebbe"

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- MILANO, 15 APR - "La crescita del Como è costante. Grazie ai giocatori, un grandissimo staff, all'intensità di tutti i giorni. Spingiamo molto, sappiamo che siamo molto più in alto rispetto a quello che avevamo pensato inizialmente. Continuiamo a spingere speriamo di arrivare più in alto possibile, ma vedere la motivazione dei giocatori... il risultato va in secondo piano. Ci saranno momenti dove mi chiederanno solo il risultato, ma adesso stiamo costruendo un'idea": lo dice il tecnico del Como Cesc Fabregas in vista della sfida con il Sassuolo. I lariani dovranno ritrovare la via della vittoria dopo il pari contro l'Udinese e la sconfitta con l'Inter. Ma resta l'idillio tra Fabregas e il Como.

"Sto bene qui? In questo momento mi sento così, sono innamorato di tutto quello che sto facendo. Questo non cambia, non cambierà, la mia vita è preparare Sassuolo. I comaschi mi vorrebbero come Wenger? Mi piacerebbe tantissimo". Ma c'è da preparare il Sassuolo, partita ostica in cui fare risultato è necessario per continuare a sognare l'Europa delle grandi. "Hanno un centrocampo forte - mette in guardia Fabregas - Konè non lo conoscevo molto, sta facendo una grandissima stagione, ne parlo spesso con Ludi. Ha una fame incredibile e migliora settimana dopo settimana. Matic è come un fratello, ho giocato con lui e mi ha dato la vita. È intelligente come nessuno. Un'altra categoria".