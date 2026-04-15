Mandragora a Sky: "Abbiamo 90' davanti ai nostri tifosi. Dobbiamo crederci"

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Il centrocampista della Fiorentina, Rolando Mandragora, dopo aver parlato in conferenza stampa al fianco del suo allenatore, ha rilasciato alcune parole anche ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Dobbiamo crederci, abbiamo ancora 90 minuti davanti al nostro pubblico e questo ci impone di provarci fino in fondo. Affrontiamo una squadra forte, è vero, ma abbiamo poco da perdere, quindi perché non tentare. La testa può fare la differenza, conta tantissimo.

Se riusciremo a restare liberi mentalmente, potremo giocarci le nostre chance per qualcosa di speciale. Il doppio impegno ci ha sicuramente tolto energie, soprattutto a livello nervoso, ma siamo ancora in corsa in Conference e abbiamo dimostrato di saper resistere. Ci dispiace per l’andata, ma non è finita. I conti si fanno alla fine".