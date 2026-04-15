Falcao è sicuro: "Grazie ad Ancelotti il Brasile vincerà i Mondiali"

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(ANSA) - SAN PAOLO, 15 APR - "Il Brasile vincerà il Mondiale: ha degli attaccanti fortissimi e in panchina c'è Carlo Ancelotti. Poi vedo Francia e Spagna. Ovvio che la palla è rotonda e che conteranno gli episodi, ma secondo me alla fine vincerà la squadra di Carlo". A due mesi dall'inizio della Coppa del Mondo, Paulo Roberto Falcao fa il suo pronostico. Ammette che anche la Germania, come l'Argentina e il Portogallo, hanno le loro chances. Ma a suo giudizio gli sfidanti più pericolosi per la Selecao sono la Francia la Spagna. "L'unico loro vero vantaggio rispetto al Brasile è che sono squadre già pronte, già formate, ma alla fine vinceremo noi".

L'ex numero 5 giallorosso dice la sua anche sul tema che sta spaccando il Paese, la mancata convocazione di Neymar, vicenda su cui è intervenuto anche il presidente Lula: "Ora vedo che sta cercando di giocare ma sono due anni che non lo fa. A me è sempre piaciuto, è un giocatore diverso. Ma non basta dire che giocherà come ha fatto in passato per sostenere che deve andare al Mondiale. Penso che Ancelotti abbia fatto ciò che avrei fatto anche io: ha detto chiaro che Neymar deve dimostrargli che sta bene. Non dipende da Carlo, ma da Neymar". (ANSA).