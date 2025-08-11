Oggi i funerali del giornalista Lazzeri: il cordoglio della Fiorentina

Oggi i funerali del giornalista Lazzeri: il cordoglio della Fiorentina
Oggi alle 12:23News
di Redazione FV

Anche la Fiorentina si stringe intorno ai cari di Alessandro Lazzeri, giornalista tifoso viola e membro dell'Ussi scomparso venerdì e del quale oggi si celebrano i funerali. Ecco il post della società viola: "La Fiorentina, nel giorno dei suoi funerali, ricorda con affetto Alessandro Lazzeri, storico giornalista che per oltre quarant’anni ha seguito con passione la squadra Viola raccontando le sue gesta con grande competenza e professionalità".