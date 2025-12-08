Mondiali, al 22' di ogni tempo di tutte le gare scatterà 'l'hydration break' di tre minuti

La Fifa ha ufficializzato che ai Mondiali 2025 ci sarà un hydration break per ogni tempo di tutte le partite. Le pause di idratazione, al di là delle condizioni meteorologiche o di temperatura (come invece richieste il nostro cooling break) sono istituzionalizzate al 22° di ogni parziale di partita e saranno di tre minuti ciascuna, poiché “"a FIFA dà priorità al benessere dei giocatori durante il torneo della prossima estate, ospitato congiuntamente da Canada, Messico e Stati Uniti".

L'arbitro di ogni gara della competizione dunque interromperà il gioco al 22° minuto di ogni tempo per consentire ai giocatori di reidratarsi. Lo annuncia Manolo Zubiria Chief Tournament Officer per gli Stati Uniti per la Coppa del Mondo FIFA 2026 durante il World Broadcaster Meeting di Washington: "Per ogni partita, indipendentemente da dove si giochi, dalla presenza di un tetto o dalla temperatura, ci sarà una pausa di tre minuti per idratarsi. Saranno tre minuti dal fischio dell'inizio in entrambi i tempi"..