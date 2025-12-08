Serie A, il Genoa vince e allontana dai viola la quota salvezza. Udinese ko
Il Genoa vince 2-1 a Udine e tira un bel sospiro di sollievo. Al 34' Malinovskyi sblocca su rigore provocato da Okoye. Dopo il pareggio di Piotrowski al 65', all'83 Genoa ancora avanti con Norton-Cuffy pescato in area da Ekuban per l'1-2 definitivo.
Con la vittoria il Genoa si porta a 14 punti e allunga la classifica in fondo: la salvezza per la Fiorentina ora è a +7, tanto è la distanza dalla quartultima che diventa il Lecce ieri sconfitto. L'Udinese con la terza sconfitta in 4 partite resta a 18 punti, confermando un percorso tra alti e bassi.
La classifica dopo 14 giornate:
1. Napoli 31
2. Inter 30
3. Milan 28
4. Roma 27
5. Bologna 25
6. Como 24
7. Juventus 23
8. Sassuolo 20
9. Cremonese 20
10. Lazio 19
11. Udinese 18
12. Atalanta 16
13. Torino 14
14. Cagliari 14
15. Genoa 14
16. Parma 14
17. Lecce 13
18. Pisa 10
19. Hellas Verona 9
20. Fiorentina 6
