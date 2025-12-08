Alle 20.45 Torino-Milan chiude il 14esimo turno: le formazioni ufficiali

Alle 20.45 Torino-Milan chiude il 14esimo turno: le formazioni ufficialiFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Alle 20.45 andrà in scena l'ultima gara della 14esima giornata, Torino-Milan. Allegri (squalificato e sostituito da Landucci) lascia Pulisic in panchina dopo la febbre delle scorse ore, Baroni punta sulla coppia Zapata-Adams.

TORINO: Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Anjorin, Asllani, Lazaro; Vlasic; Zapata, Adams. All. Baroni

MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri (in panchina Landucci)