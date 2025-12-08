Champions League, Chelsea; Maresca: "Innamorato dell'Atalanta"

vedi letture

(ANSA) - BERGAMO, 08 DIC - "Sono innamorato dell'Atalanta. Stando all'estero, è stata un vanto per noi italiani e non è che abbiamo tanti motivi per vantarci". Così Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, alla vigilia della sfida di Champions League a Bergamo: "Faccio i complimenti alla società e alla squadra. Ho cercato di prendere il meglio da Gasperini osservandola in tutti questi anni", aggiunge. "Sarà una sfida intensa in casa di una squadra aggressiva che vorrà fare la partita e proveremo a farla anche noi - continua il tecnico italiano dei londinesi -. In serie A molte squadre cercano di fare qualcosa di simile all'Atalanta di Gasperini, difendere a cinque, puntare all'uno contro uno dove ti seguono anche in bagno".

Maresca ha ricordi personali dell'allenatore Palladino: "L'Atalanta l'ho osservata da quando è arrivato Raffaele, domani sera sarà diversa dal campionato. Palladino, per un periodo molto breve, l'ho incrociato quando saliva in prima squadra alla Juventus dalla Primavera di Gasperini". Ancora, sui singoli in casa Chelsea: "Palmer non può giocare due partite in tre giorni. James e Fofana sono entrambi disponibili. Joao Pedro gioca da nove, cerchiamo di trovare soluzioni alternative a Delap che per fortuna non ha fratture". (ANSA).