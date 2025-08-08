Lutto nel giornalismo, addio ad Alessandro Lazzeri: il cordoglio di FirenzeViola

Oggi alle 16:58
Redazione FV

Si è spento in queste ore Alessandro Lazzeri, giornalista nonché membro dell'Unione Stampa Sportiva Italiana (Ussi). Fiorentino, Lazzeri era anche un grande tifoso della Fiorentina e frequentava spesso il Franchi per le partite della sua squadra del cuore. La redazione di FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola piange la sua scomparsa e si stringe attorno ai familiari porgendo le sue più sentite condoglianze.