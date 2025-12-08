Serie A, il Torino si illude, il Milan vince in rimonta e vola in vetta: 2-3
Il Milan va in doppio svantaggio poi rimonta e vince a Torino con una doppietta di Pulisic che lo proietta di nuovo in vetta: 2-3 il risultato finale. Il Torino va in doppio vantaggio già nei primi venti minuti, grazie ai gol di Vlasic su rigore al 10' e di Zapata, su assist proprio di Vlasic, al 17'. Distanza che il Milan accorcia già nel primo tempo grazie al gol di Rabiot al 24'. Ma è l'ingresso di Pulisic a cambiare le sorti della gara.
Lo statunitense partito in panchina per i postumi di un'influenza entra al 66' e in un minuto va in gol per il 2-2. Suo al 77' anche il gol del sorpasso rossonero. Come detto i tre punti riportano il Milan in vetta a pari merito con il Napoli a quota 31, mentre il Torino a quota 14, raggiunto in giornata da Parma e Genoa, resta in una posizione pericolosa, a +4 dal Pisa terzultimo.
