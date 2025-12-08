Sassuolo, rientra l'allarme infortunio per Pinamonti. Possibile rientro già contro il Milan
Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com sarebbe rientrato l'allarme infortunio attorno al nome di Andrea Pinamonti, che sabato al Mapei Stadium proprio contro la Fiorentina di Paolo Vanoli aveva lasciato il campo per via di un colpo ricevuto alla caviglia a inizio secondo tempo. Il centravanti trentino però dovrebbe aver riportato solamente un trauma contusivo, già migliorato nel corso di questi ultimi due giorni. Il tutto è avvalorato dal fatto che persiste anche una certa dose di fiducia nel vederlo in azione già domenica prossima per il lunch match sul campo del Milan.
