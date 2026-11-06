Occhi viola su Venezia-Udinese: le formazioni dell'anticipo di A
L'undicesima giornata di serie A si apre alle 20.45 con l'anticipo Venezia-Udinese allo stadio Penzo. Una gara che la Fiornetina deve tenere d'occhio visto che in classifica le due squadre sono a pochi punti di distanza, 3 i friulani e 5 i neroarancioverdi, in attesa ovviamente dell'importante gara di domenica sera con la Juventus. Ecco le formazioni scelte dalle due squadre, in particolare destava curiosità quella di Paolo Zanetti, al debutto sulla panchina dell'Udinese:
Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Pérez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Yeboah, Adams.
Allenatore: Davide Nicola
Udinese (3-5-2): Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis.
Allenatore: Paolo Zanetti
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